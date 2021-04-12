Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,90 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.909400 грн за долар;

33.152200 грн за євро;

0.361280 грн за російський рубль;

38.251200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 11 квітня курс всіх валют впав.