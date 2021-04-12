Официальный курс гривны установлен на уровне 27,90 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на 12 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,90 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.909400 грн за доллар;
33.152200 грн за евро;
0.361280 грн за российский рубль;
38.251200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 апреля курс всех валют упал.