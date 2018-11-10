Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 листопада встановлені на такому рівні:
27.926734 грн за долар;
31.903501 грн за євро;
0.421760 грн за російський рубль;
36.602114 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 листопада курс усіх валют не змінився.