Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,85 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,85 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 серпня встановлені на такому рівні:
27.853197 грн за долар;
32.251217 грн за євро;
0.406460 грн за російський рубль;
35.883327 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 серпня курс усіх валют знизився.