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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 листопада встановлені на такому рівні:

27.764829 грн за долар;

31.726870 грн за євро;

0.420630 грн за російський рубль;

35.614955 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 19 листопада курс усіх валют, окрім фунту (курс якого знизився), зріс.

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