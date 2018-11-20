Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 листопада встановлені на такому рівні:
27.764829 грн за долар;
31.726870 грн за євро;
0.420630 грн за російський рубль;
35.614955 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 листопада курс усіх валют, окрім фунту (курс якого знизився), зріс.