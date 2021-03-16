Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,64 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.643400 грн за долар;

32.952300 грн за євро;

0.378120 грн за російський рубль;

38.443700 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 15 березня курс усіх зазначених валют впав, окрім рубля, курс якого - зріс.