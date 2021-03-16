Официальный курс гривны установлен на уровне 27,64 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По состоянию на 16 марта 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,64 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.643400 грн за доллар;
32.952300 грн за евро;
0.378120 грн за российский рубль;
38.443700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 марта курс всех указанных валют упал, кроме рубля, курс которого - вырос.