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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 27344 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,53 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Станом на 30 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,53 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,53 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.526000 грн за долар;

33.569300 грн за євро;

0.374820 грн за російський рубль;

39.004300 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 29 травня курс всіх зазначених валют не змінився.

Українські Національні Новини

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