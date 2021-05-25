Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,42 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.428100 грн за долар;

33.491100 грн за євро;

0.374140 грн за російський рубль;

38.776500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 24 травня курс євро зріс, а інших валют впав.