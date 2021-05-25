Официальный курс гривны установлен на уровне 27,42 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.428100 грн за доллар;

33.491100 грн за евро;

0.374140 грн за российский рубль;

38.776500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 мая курс евро вырос, а других валют упал.