Официальный курс гривны установлен на уровне 27,42 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. По состоянию на 25 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,43 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.428100 грн за доллар;
33.491100 грн за евро;
0.374140 грн за российский рубль;
38.776500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 мая курс евро вырос, а других валют упал.