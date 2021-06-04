Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,34 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.340000 грн за долар;

33.257700грн за євро;

0.373170 грн за російський рубль;

38.714800 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 3 червня курс всіх зазначених валют впав, окрім рубля та фунта, курс яких - зріс.