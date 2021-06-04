Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,34 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Станом на 4 червня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,34 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.340000 грн за долар;
33.257700грн за євро;
0.373170 грн за російський рубль;
38.714800 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 3 червня курс всіх зазначених валют впав, окрім рубля та фунта, курс яких - зріс.