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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/доллар

Киев • УНН

 • 21645 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. По состоянию на 4 июня 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.340000 грн за доллар;

33.257700грн за евро;

0.373170 грн за российский рубль;

38.714800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 июня курс всех указанных валют упал, кроме рубля и фунта, курс которых - вырос.

Украинские Национальные Новости

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