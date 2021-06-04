Официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. По состоянию на 4 июня 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.340000 грн за доллар;
33.257700грн за евро;
0.373170 грн за российский рубль;
38.714800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 июня курс всех указанных валют упал, кроме рубля и фунта, курс которых - вырос.