Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,27 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.273800 грн за долар;

31.129000 грн за євро;

0.383640 грн за російський рубль;

34.269500 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 16 липня курс усіх валют — зріс.