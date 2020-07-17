Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,27 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. На 17 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,27 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.273800 грн за долар;
31.129000 грн за євро;
0.383640 грн за російський рубль;
34.269500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 липня курс усіх валют — зріс.