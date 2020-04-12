Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,26 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На 12 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,26 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.259800 грн за долар;
29.638200 грн за євро;
0.368290 грн за російський рубль;
33.815800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 квітня курс усіх зазначених валют не змінився.