Официальный курс гривны установлен на уровне 27,26 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На 12 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.259800 грн за доллар;
29.638200 грн за евро;
0.368290 грн за российский рубль;
33.815800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 апреля курс всех указанных валют не изменился.