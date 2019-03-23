Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,26 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На 24 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,26 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 24 березня встановлені на такому рівні:
27.256311 грн за долар;
31.036761 грн за євро;
0.427600 грн за російський рубль;
35.818536 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 23 березня курс усіх валют — залишився незмінним.