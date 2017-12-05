Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,21 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,21 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 грудня встановлені на такому рівні:
27,215318 грн за долар;
32,290975 грн за євро;
0,461350 грн за російський рубль;
36,809319 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 4 грудня, курс долара і євро зріс, російський рубль впав в ціні, а фунт стерлінгів здорожчав.