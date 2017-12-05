Официальный курс гривны установлен на уровне 27,21 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,21 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 декабря установлены на таком уровне:
27,215318 грн за доллар;
32,290975 грн за евро;
0,461350 грн за российский рубль;
36,809319 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 4 декабря, курс доллара и евро вырос, рубль упал в цене, а фунт стерлингов подорожал.