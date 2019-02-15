Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,15 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На 15 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,15 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 лютого встановлені на такому рівні:
27.159961 грн за долар;
30.603844 грн за євро;
0.408160 грн за російський рубль;
34.798845 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 лютого курс усіх валют (окрім долара, курс якого зріс) — знизився