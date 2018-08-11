Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,11 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,11 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 серпня встановлені на такому рівні:
27.111393 грн за долар;
31.430238 грн за євро;
0.409010 грн за російський рубль;
34.945784 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 серпня курс усіх валют — залишився незмінним.