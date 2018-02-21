Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,07 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,07 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 лютого встановлені на такому рівні:
27,072945 грн за долар;
33,408014 грн за євро;
0,479000 грн за російський рубль;
37,891314 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 20 лютого, курс долара та фунту стерлінгів - зріс, а рубля та євро - зменшився.