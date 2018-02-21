Официальный курс гривны установлен на уровне 27,07 грн/долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 февраля установлены на таком уровне:

27,072945 грн за доллар;

33,408014 грн за евро;

0,479000 грн за российский рубль;

37,891314 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 20 февраля, курс доллара и фунта стерлингов - вырос, а рубля и евро - уменьшился.