Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,00 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На 24 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,00 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 24 лютого встановлені на такому рівні:
27.002630 грн за долар;
30.658786 грн за євро;
0.412000 грн за російський рубль;
35.319148 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 23 лютого курс усіх валют — залишився незмінним.