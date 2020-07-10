Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. На 10 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,93 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.933500 грн за долар;
30.535900 грн за євро;
0.381670 грн за російський рубль;
34.072200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 липня курс долара — знизився, інших валют — зріс.