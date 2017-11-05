Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 листопада встановлені на такому рівні:
26,931378 грн за долар;
31,361590 грн за євро;
0,463640 грн за російський рубль;
35,360908 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 2 листопада, з курсом валют склалася така ситуація: долар, євро та російський рубль подорожчали, а вартість фунта стерлінга зменшилась.