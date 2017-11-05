Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 ноября установлены на таком уровне:
26,931378 грн за доллар;
31,361590 грн за евро;
0,463640 грн за российский рубль;
35,360908 грн за фунт стерлинг.
По сравнению со 2 ноября, с курсом валют сложилась такая ситуация: доллар, евро и российский рубль подорожали, а стоимость фунта стерлинга уменьшилась.