Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/дол.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 листопада встановлені на такому рівні:

26,931378 грн за долар;

31,361590 грн за євро;

0,463640 грн за російський рубль;

35,360908грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 2 листопада, з курсом валют склалася така ситуація: долар, євро та російський рубль подорожчали, а вартість фунта стерлінга зменшилась.