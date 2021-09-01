Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,89 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Станом на 1 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,89 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.892800 грн за долар;
31.831700 грн за євро;
0.366790 грн за російський рубль;
37.065000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 31 серпня курс усіх валют зріс.