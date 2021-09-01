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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 67471 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 103883 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 108120 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 158605 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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2 марта, 17:53 • 131474 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 125797 просмотра

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Актуальное
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 17668 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. По состоянию на 1 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.892800 грн за доллар;

31.831700 грн за евро;

0.366790 грн за российский рубль;

37.065000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 31 августа курс всех валют вырос.

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