Официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. По состоянию на 1 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.892800 грн за доллар;
31.831700 грн за евро;
0.366790 грн за российский рубль;
37.065000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 августа курс всех валют вырос.