Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. На 2 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 березня встановлені на такому рівні:
26.859165 грн за долар;
30.662423 грн за євро;
0.407640 грн за російський рубль;
35.722517 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 березня курс усіх валют не змінився.