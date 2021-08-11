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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,75 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станом на 11 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.755700 грн за долар;

31.361700 грн за євро;

0.362650 грн за російський рубль;

37.067300 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 10 серпня курс усіх зазначених валют впав.

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