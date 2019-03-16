Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,71 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На 17 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,71 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 березня встановлені на такому рівні:
26.716488 грн за долар;
30.176273 грн за євро;
0.408500 грн за російський рубль;
35.406525 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 березня курс усіх валют — залишився незмінним.