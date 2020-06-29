Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,70 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. На 29 червня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,70 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.700200 грн за долар;
29.912200 грн за євро;
0.384700 грн за російський рубль;
33.180300 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 червня курс вказаних валют не змінився.