Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,65 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.650400 грн за долар;

31.169000 грн за євро;

0.359510 грн за російський рубль;

36.447100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 20 серпня курс усіх валют не змінився.