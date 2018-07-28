Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,65 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,65 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 липня встановлені на такому рівні:
26.651412 грн за долар;
31.224794 грн за євро;
0.423390 грн за російський рубль;
35.139314 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 липня курс усіх валют не змінився.