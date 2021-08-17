Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,64 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.645700 грн за долар;

31.363300 грн за євро;

0.362610 грн за російський рубль;

36.941600 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 16 серпня курс усіх валют впав, крім фунту стерлінгів.