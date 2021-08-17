Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,64 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на 17 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,64 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.645700 грн за долар;
31.363300 грн за євро;
0.362610 грн за російський рубль;
36.941600 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 16 серпня курс усіх валют впав, крім фунту стерлінгів.