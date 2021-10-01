Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,62 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Станом на 1 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,62 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.617500 грн за долар;
30.823100 грн за євро;
0.365220 грн за російський рубль;
35.863100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 30 вересня курс усіх валют впав, крім фунта стерлінгів.