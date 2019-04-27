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22 березня, 17:51 • 83867 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 125697 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 105875 перегляди

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22 березня, 14:14 • 105648 перегляди

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22 березня, 11:43 • 93917 перегляди

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22 березня, 04:30 • 102449 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,61 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,61 грн/долар

Київ • УНН

 • 15581 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На 27 квітня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,61 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 квітня встановлені на такому рівні:

26.619328 грн за долар;

29.608679 грн за євро;

0.411560 грн за російський рубль;

34.255427 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 26 квітня курс усіх валют не змінився.

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