Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На 4 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 травня встановлені на такому рівні:
26.557242 грн за долар;
29.775980 грн за євро;
0.410900 грн за російський рубль;
34.651437 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 3 травня курс усіх валют — залишився незмінним.