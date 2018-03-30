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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,54 грн/дол

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,54 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 березня встановлені на такому рівні:

26,543493 грн за долар;

32,704238 грн за євро;

0,459530 грн за російський рубль;

37,380544 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 29 березня, курс євро зменшився, решти валют — зріс.

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