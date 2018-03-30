Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,54 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,54 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 березня встановлені на такому рівні:
26,543493 грн за долар;
32,704238 грн за євро;
0,459530 грн за російський рубль;
37,380544 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 29 березня, курс євро зменшився, решти валют — зріс.