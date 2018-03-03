Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,53 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,53 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 березня встановлені на такому рівні:
26,535904 грн за долар;
32,671005 грн за євро;
0,468320 грн за російський рубль;
36,577480 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 2 березня, курс усіх валют, крім російського рубля (курс якого зріс) - зменшився.