Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,42 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Станом на 6 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,42 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.424400 грн за долар;
30.653600 грн за євро;
0.364400 грн за російський рубль;
36.007200 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 5 жовтня курс усіх зазначених валют впав.