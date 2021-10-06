Официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. По состоянию на 6 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.424400 грн за доллар;
30.653600 грн за евро;
0.364400 грн за российский рубль;
36.007200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 октября курс всех указанных валют упал.