Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,42 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На 17 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,42 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 червня встановлені на такому рівні:
26.417080 грн за долар;
29.822242 грн за євро;
0.408730 за російський рубль;
33.527726 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 червня курс усіх валют не змінювався.