Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,42 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 липня встановлені на такому рівні:

26.429780 грн за долар;

30.946629 грн за євро;

0.417790 грн за російський рубль;

35.043177 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 5 липня курс усіх валют (крім долара — його курс знизився) — зріс.