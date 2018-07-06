Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,42 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,42 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 липня встановлені на такому рівні:
26.429780 грн за долар;
30.946629 грн за євро;
0.417790 грн за російський рубль;
35.043177 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 липня курс усіх валют (крім долара — його курс знизився) — зріс.