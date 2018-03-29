Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,40 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,40 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 березня встановлені на такому рівні:
26,405249 грн за долар;
32,737228 грн за євро;
0,458740 грн за російський рубль;
37,369132 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 березня, курс російського рубля зменшився, решти валют — зріс.