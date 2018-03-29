Официальный курс гривны установлен на уровне 26,40 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,40 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 марта установлены на таком уровне:
26,405249 грн за доллар;
32,737228 грн за евро;
0,458740 грн за российский рубль;
37,369132 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 марта, курс российского рубля уменьшился, остальных валют - вырос.