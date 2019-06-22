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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,38 грн/долар

Київ • УНН

 • 16258 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. На 22 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,38 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,38 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 червня встановлені на такому рівні:

26.375876 грн за долар;

29.823203 грн за євро;

0.416100 за російський рубль;

33.450960 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 21 червня курс усіх валют не змінився.

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