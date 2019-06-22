Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,38 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На 22 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,38 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 червня встановлені на такому рівні:
26.375876 грн за долар;
29.823203 грн за євро;
0.416100 за російський рубль;
33.450960 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 червня курс усіх валют не змінився.