Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,36 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Станом на 12 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,36 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.360000 грн за долар;
30.501200 грн за євро;
0.367580 грн за російський рубль;
35.945800 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 11 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.