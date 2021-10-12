Официальный курс гривны установлен на уровне 26,36 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По состоянию на 12 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,36 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.360000 грн за доллар;
30.501200 грн за евро;
0.367580 грн за российский рубль;
35.945800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 октября курс всех указанных валют вырос.